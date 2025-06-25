Семикратный чемпион Франции по футболу «Лион» отправлен во второй дивизион

Футбольный клуб «Лион» исключен из Лиги 1 и переведен во второй дивизион Франции из-за нарушения финансового fair play. Об этом сообщает газета L'Equipe.

Решение было принято на заседании Национального департамента административного контроля (DNCG). В прошлом межсезонье «Лион» потратил €134 млн на подписание новых игроков, однако выручка от продажи футболистов составила лишь €24 млн. В августе DNCG постановил, что команде необходимо заработать на трансферах €100 млн. «Лион» выставил на продажу почти всех игроков. В ноябре 2024-го DNCG запретил команде регистрировать игроков, а также ограничил фонд заработной платы до следующего зимнего трансферного окна. Тогда же «Лион» был условно понижен в классе по итогам сезона.

Пресс-служба «Лиона» назвала решение о переводе во второй дивизион «непонятным». По словам представителей команды, у клуба было достаточно средств на следующий сезон. «Лион» собирается обжаловать это решение.

В завершившемся сезоне «Лион» занял шестое место в чемпионате Франции и квалифицировался в Лигу Европы. Команда семь раз становилась чемпионом страны (2002–2008).

Таисия Орлова