В Таганроге испытания тепловых сетей завершены в 322 домах

Еженедельное заседание городского штаба по подготовке к зиме с участием управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и представителей прокуратуры состоялось в Таганроге. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Титов, Коммерсантъ Фото: Максим Титов, Коммерсантъ

«На плановом ремонте находятся три городские котельные: на ул. Свободы, 24/4, ул. Калинина, 92а, и в пер. Смирновский, 137/4. Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации проводят гидравлические испытания сетей согласно графику»,— пояснила госпожа Камбулова.

По словам главы Таганрога, в 322 многоквартирных домах из 1082 испытания уже завершены. Аналогичные мероприятия проходят в учреждениях социальной сферы — на 76 объектах из 220 выполнили подготовку к отопительному периоду.

«Специалисты Ростехнадзора озвучили результаты проведенного комиссионного мониторинга теплоснабжающих организаций города. По результатам проверки составили графики устранения выявленных нарушений»,— заключила Светлана Камбулова.

Валентина Любашенко