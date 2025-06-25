Рубио: ужесточение санкций против России может сорвать переговоры по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп сам определит «подходящее место и время» для ужесточения санкций против России. Пока Вашингтон не готов согласиться на призывы Европы усилить давление на Москву, поскольку это подорвет переговорный процесс по Украине, отметил господин Рубио.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио и президент Дональд Трамп (на переднем плане)

Фото: Brian Snyder / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио и президент Дональд Трамп (на переднем плане)

Фото: Brian Snyder / Reuters

«Если мы сделаем то, чего тут все от нас ждут, то есть введем еще больше санкций, мы, вероятнее всего, потеряем возможность вести переговоры о прекращении огня. И кто тогда будет говорить с ними?» — сказал Марко Рубио в интервью Politico на полях саммита НАТО в Гааге. «Если он сделает это, то, по сути, признает, что в ближайшее время никаких переговоров не будет»,— подчеркнул американский госсекретарь.

В начале июня сенаторы Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь подготовили законопроект, подразумевающий введение пошлин в размере 500% в отношении импорта в США из стран, которые покупают у России нефть, газ и уран. Дональд Трамп попросил пока не выносить его на голосование в Конгресс. Минфин США призывал оценить «непредвиденные последствия» ужесточения санкций против России.

Лусине Баласян