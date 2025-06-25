Ограничения введены в аэропортах Самары, Ульяновска, Тамбова и Казани

В аэропортах Курумоч в Самаре, Баратаевка в Ульяновске и Донское в Тамбове, а также в Казани временно ограничили прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ранее аналогичные меры были введены в аэропорту Пензы.

За прошедшую ночь, по сообщению Минобороны, силы ПВО сбили 18 беспилотников над регионами России. Среди атакованных областей — Ростовская, Курская, Брянская. Ночным атакам также подверглись Крым и Краснодарский край. С семи утра над Воронежской областью сбито еще четыре БПЛА.