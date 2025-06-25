«Деметра-Холдинг» продал «Атланту» часть железнодорожных активов

«Деметра-Холдинг» продал компании «Атлант» 100% активов Грузовой компании и 49% активов железнодорожного оператора «Транслес», пишут «Ведомости». Сделка была согласована с ФАС.

Структура и стоимость сделки не раскрываются. «Infoline-Аналитика» оценивает ее не менее чем в 150 млрд руб. В конце 2024 года «Атлант» приобрел у «Деметры» 51% «Транслеса». Стоимость той сделки составила 5,75 млрд руб. Теперь «Атлант» консолидировал 100% «Транслеса».

По итогу новой сделки «Атлант» нарастил парк грузовых вагонов до 107 900 единиц. Лидер рынка по количеству вагонов в управлении — Федеральная грузовая компания РЖД — 134 300 единиц. Представитель «Атланта» сказал газете, что теперь компания сможет «выстроить эффективное управление вагонами совместно с РЖД».

О ситуации на рынке железнодорожных грузоперевозок — в материале «Ъ» «Дивидендов пакуется груз».

Екатерина Отрашкевич