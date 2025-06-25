В Ставропольском крае возбудили дело в отношении пенсионерки за выращивание мака
Сотрудники ОМВД России Ипатовский выявили факт незаконного выращивания наркорастений 70-летней жительницей села Тахта Ипатовского округа. Об этом сообщает антинаркотическая комиссия Ставропольского края.
Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ
По данным полиции, пенсионерка организовала во дворе своего дома плантацию для получения дополнительного дохода к пенсии. Женщина утверждала, что растения предназначались исключительно для изготовления хлебобулочных изделий.
Правоохранители изъяли из незаконного оборота почти 300 кустов растения рода мак.
В отношении жительницы села возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 231 УК РФ (незаконное выращивание в особо крупном размере растений, содержащих наркотические средства). В ближайшее время материалы дела направят в суд.