В Ставропольском крае возбудили дело в отношении пенсионерки за выращивание мака

Сотрудники ОМВД России Ипатовский выявили факт незаконного выращивания наркорастений 70-летней жительницей села Тахта Ипатовского округа. Об этом сообщает антинаркотическая комиссия Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

По данным полиции, пенсионерка организовала во дворе своего дома плантацию для получения дополнительного дохода к пенсии. Женщина утверждала, что растения предназначались исключительно для изготовления хлебобулочных изделий.

Правоохранители изъяли из незаконного оборота почти 300 кустов растения рода мак.

В отношении жительницы села возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 231 УК РФ (незаконное выращивание в особо крупном размере растений, содержащих наркотические средства). В ближайшее время материалы дела направят в суд.

Николай Аксенов