НБКИ: в Башкирии объем выданных автокредитов уменьшился на 52%

По данным кредитных организаций, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в Башкирии объем выданных автокредитов на новые автомобили и машины с пробегом в мае этого года составил 3,32 млрд руб. Это на 52,6% меньше, чем в мае прошлого года, когда в республике выдали автокредиты на 7 млрд руб.

Самый большой объем автокредитов в регионах России в мае выдали в Москве (8,88 млрд. руб.), Московской области (8,27 млрд. руб.), Санкт-Петербурге (5,7 млрд. руб.), Краснодарском крае (5,09 млрд. руб.) и Республике Татарстан (4,67 млрд. руб.).

Наиболее сильно сократился объем автокредитов среди 30 регионов-лидеров в этом сегменте розничного кредитования в мае по сравнению с аналогичным периодом 2024 года в Красноярском крае (-59,9%), Тульской области (-57,3%), Москве (-56,8%), в Кемеровской (-56,2%) и Московской (-56,1%) областях.

В целом по стране объем выданных автокредитов в мае составил 101,4 млрд. руб., сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 53,3% (в мае 2024 года — 217,2 млрд. руб.).

«Падение выдачи автокредитов во второй половине 2024 года было обусловлено ростом рыночных ставок и утилизационного сбора»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Майя Иванова