В Челябинскую область запретили ввоз 39 тонн зелени и овощей

Должностные лица Уральского межрегионального управления Россельхознадзора на пункте пропуска «Бугристое» запретили ввоз 39 т зелени и овощей вместе с сотрудниками пограничного управления ФСБ России и Челябинской таможни, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Машина следовала из Республики Казахстан в Челябинск. При проверке документов обнаружили, что в ящиках со шпинатом, мятой, укропом, кинзой, щавелем, петрушкой, цветной капустой и руколой перевозили незаявленный в фитосанитарном сертификате чеснок. Транспортное средство вернули на территорию соседнего государства.

Виталина Ярховска