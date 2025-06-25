«Подовиновское молоко» оштрафовали на 2 млн рублей из-за мигрантов

Южноуральский городской суд Челябинской области назначил штрафы на общую сумму 2 млн руб. ООО «Подовинновское молоко» за нарушения миграционного законодательства. Предприятие вовремя не уведомило контролирующие органы о приеме на работу или увольнении пяти иностранных граждан, сообщает пресс-служба суда.

Юридическое лицо признано виновным в совершении пяти правонарушений по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ. Работодатели обязаны уведомлять в установленном порядке контролирующие органы в сфере миграции о заключении или прекращении трудового договора с иностранным гражданином в течение трех рабочих дней с даты подписания договора. За неуведомление или нарушение порядка предусмотрено наказание вплоть до приостановления деятельности на 90 суток.

В суде представитель ООО «Подовинновское молоко» полностью признал вину в правонарушении, но просил ограничиться предупреждением. Он указала, что к начальнику отдела кадров применено дисциплинарное взыскание. Кроме того, представитель просили принять во внимание пожар, случившийся на предприятии 14 июня. В связи с предстоящими расходами на восстановление имущества, назначение штрафа может негативно сказаться на финансовом и имущественном положении завода, указал правонарушитель.

Однако суд пришел к выводу, что причинение вреда заключается не в наступлении каких-либо материальных последствий от правонарушения, а в «пренебрежительном отношении юрлица к исполнению публично-правовых обязанностей».

В сентябре 2024 года суд в Южноуральске уже штрафовал «Подовиновское молоко» на 2,1 млн руб. за устройство на работу нелегальных мигрантов и неуведомление о приеме легальных.