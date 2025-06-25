Потребление СПГ транспортом может достичь 14 млрд кубометров в год в России

Использование сжиженного природного газа в качестве газомоторного топлива (ГМТ) в России может вырасти с текущих 2,5 млрд до 14 млрд куб. м к 2035 году. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

«Это амбициозный прогноз»,— отметил господин Сорокин в ходе своего выступления в Госдуме. Более умеренные прогнозы предполагают рост потребления до 8–10 млрд куб. м.

Замминистра добавил, что субсидии должны быть сосредоточены не на СПГ-заправках, а на автопроизводителях.

Ранее правительство страны изменило порядок госзакупок автомобилей для государственных и муниципальных нужд. Теперь приоритет будут отдавать электромобилям и транспорту на ГМТ. Инициатива направлена на улучшение экологии.