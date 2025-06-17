Правительство дало экологичному транспорту приоритет при госзакупках

Правительство РФ скорректировало порядок закупки автомобилей и иных транспортных средств для государственных и муниципальных нужд. Теперь приоритет будут отдавать электромобилям и транспорту на газомоторном топливе.

Решение должно способствовать улучшению экологии и поддержке отечественных предприятий, которые производят экологичный транспорт, следует из сообщения кабмина в Telegram-канале.

Приобретать бензиновые или дизельные машины при госзакупках можно будет в исключительных случаях. Например, при отсутствии газозаправочных или зарядных станций на территории, где предполагается эксплуатация транспорта.