Объем выданных автокредитов в Челябинской области снизился на 55%

В мае 2025 года банки выдали жителям Челябинской области автокредиты на 2,7 млрд руб. Это на 54,7% меньше, чем в мае 2024-го, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Россияне в прошлом месяце получили займы на машину на общую сумму 101,4 млрд руб. За год показатель упал на 53,3%. Сильнее всего объем выдачи автокредитов снизился в Красноярском крае (-59,9%), Тульской области (-57,3%), Москве (-56,8%), а также в Кемеровской (-56,2%) и Московской (-56,1%) областях. При этом в топ регионов с наибольшими объемами займов вошли Москва (8,9 млрд. руб.), Московская область (8,3 млрд. руб.), Санкт-Петербург (5,7 млрд. руб.), Краснодарский край (5,1 млрд. руб.) и Республика Татарстан (4,7 млрд. руб.).

Виталина Ярховска