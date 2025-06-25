В Ростовской области онлайн-продажи препаратов для потенции выросли на 43%

Онлайн-продажи препаратов для повышения потенции в Ростовской области за январь-апрель 2025 года увеличились на 42,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили «Ведомости.Юг» со ссылкой на аналитическую компанию DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

За четыре месяца 2025 года через интернет приобрели 10 ,4 тыс. упаковок лекарств против эректильной дисфункции. Для сравнения: в январе-апреле прошлого года этот показатель составлял 7,3 тыс. упаковок. Средневзвешенная стоимость упаковки лекарственных средств для потенции поднялась на 14,4% — с 635,5 до 727 рублей, пояснил источник.

По сведениям аналитиков, весь рынок препаратов для терапии нарушений эрекции в регионе показывает позитивную тенденцию. За четыре месяца 2025 года продажи увеличились на 18,9% в денежном выражении до 71,8 млн руб. против 60,4 млн руб. годом ранее. В натуральном выражении прирост составил 3,9%, что указывает на удорожание препаратов.

По итогам 2024 года общий объем рынка препаратов для терапии эректильной дисфункции в Ростовской области достиг 211,3 млн руб. в денежном выражении и 308,3 тыс. упаковок в натуральном. Средняя стоимость препарата составляла 685,3 руб. за упаковку.

Валентина Любашенко