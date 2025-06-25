В Минводах 27 июня включат сирены для проверки системы оповещения

В Минеральных Водах включат сирены 27 июня в 10:00 . Об этом сообщила местная администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Власти проведут проверку городской системы оповещения населения. В рамках ежемесячных мероприятий в курорте также предупредят жителей через телерадиовещание.

Как сообщал «Ъ-Кавказ» в марте в Ставрополе прошла проверка технического состояния средств оповещения населения — электросирен С-40 с перехватом каналов телерадиовещания.

Николай Аксенов