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В Минводах 27 июня включат сирены для проверки системы оповещения

В Минеральных Водах включат сирены 27 июня в 10:00 . Об этом сообщила местная администрация.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Власти проведут проверку городской системы оповещения населения. В рамках ежемесячных мероприятий в курорте также предупредят жителей через телерадиовещание.

Как сообщал «Ъ-Кавказ» в марте в Ставрополе прошла проверка технического состояния средств оповещения населения — электросирен С-40 с перехватом каналов телерадиовещания.

Николай Аксенов

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