В Минводах 27 июня включат сирены для проверки системы оповещения
В Минеральных Водах включат сирены 27 июня в 10:00 . Об этом сообщила местная администрация.
Фото: пресс-служба администрации Новороссийска
Власти проведут проверку городской системы оповещения населения. В рамках ежемесячных мероприятий в курорте также предупредят жителей через телерадиовещание.
Как сообщал «Ъ-Кавказ» в марте в Ставрополе прошла проверка технического состояния средств оповещения населения — электросирен С-40 с перехватом каналов телерадиовещания.