По всему Ставрополью 5 марта проверят работу сирен

На Ставрополье 5 марта с 10:35 до 10:45 будет проведена проверка технического состояния средств оповещения населения — электросирен С-40 с перехватом каналов телерадиовещания. Об этом сообщают в краевом главке МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

На короткое время будут тестировать громкоговорители, динамики сирен и промышленные предупредительные ревуны. Ремонтные бригады, которые следят за эксплуатацией такого оборудования, будут работать в каждом населенном пункте.

Николай Аксенов