В Ростовской области нарушителей пожарной безопасности наказали на 2 млн рублей

В Ростовской области, с момента введения особого противопожарного режима, наказали 76 нарушителей пожарной безопасности на общую сумму свыше 2 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

С 30 апреля в регионе действует особый противопожарный режим. Это означает категорический запрет на использование открытого огня на землях и ужесточение ответственности, поясняют в сообщении.

Размеры взысканий увеличены: для граждан — до 20 тыс. руб., для должностных лиц — до 60 тыс. руб., для предпринимателей — до 80 тыс. руб., для юридических лиц — до 800 тыс. руб.

МЧС России призывает не разводить костры во время действия особого противопожарного режима.

Валентина Любашенко