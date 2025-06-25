В Новороссийске и Анапе выявили нарушения продажи продуктов на ж/д вокзалах

Южная транспортная прокуратура выявила нарушения при реализации пищевых продуктов на железнодорожных вокзалах Анапы и Новороссийска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Специалисты провели проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей. Прокуратурой установлены факты реализации пищевой продукции без маркировки и товаросопроводительных документов.

В связи с выявленными нарушениями прокурор возбудил дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и ч. 1 ст. 14.43 (нарушение требований технических регламентов) КоАП РФ, внесены представления, во исполнение требований которых приняты меры к устранению нарушений.