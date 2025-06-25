Хрупкий мир проверяют на прочность

Ядерная программа Ирана отброшена на несколько месяцев назад, но не уничтожена. Об этом говорится в докладе американской разведки, который цитируют The New York Times и CNN. Дональд Трамп назвал эти сообщения фейковыми новостями, а сотрудники Белого дома говорят о дискредитации летчиков, которые участвовали в атаке, и призывают судить за измену тех, кто допустил утечку информации. В Израиле тем временем грозят новыми ударами в будущем, если Тегеран возобновит обогащение урана. Но обе стороны заявляют, что не намерены первыми открывать огонь после перемирия, предложенного Дональдом Трампом. Однако опрошенные “Ъ FM” жители израильских и иранских городов называют режим тишины хрупким. Подробности — у Екатерины Вихаревой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

24 июня Израиль вновь проснулся рано — от звуков сирен. Большинство ракет, выпущенных Ираном за несколько минут до начала перемирия, перехватила система ПВО, одна попала в многоэтажку. Чтобы добраться до пострадавших, спасатели провели масштабную операцию по разбору завалов, говорит житель Ришон-ле-Циона Марк Каценельсон: «В дом в Беэр-Шеве попала ракета, погибли четыре человека, несколько десятков ранены. В этом доме была дочка моего друга. Они сидели в комнате безопасности на четвертом этаже, а ракета упала между пятым и шестым и попала прямо в комнату безопасности. Дочь друга не пострадала.

С одной стороны, мы рады перемирию. Но, с другой, я не верю, что Иран не попытается нам мешать через свои прокси, поэтому я не верю в полноценный мир. Но в том, что Ближний Восток станет более спокойным, не сомневаюсь».

К 07:00 стало тихо. Чуть позже Израиль подтвердил, что согласен на перемирие. Но уже через час на севере страны снова сработала сирена. ЦАХАЛ назвал это преднамеренным нарушением режима тишины. Иранские власти это опровергали. Позже Иерусалим зеркально атаковал радар под Тегераном. Больше об ударах не сообщалось. Уже к вечеру 24 июня Израиль отменил все ограничения для населения. Страна постепенно возвращается к обычной жизни, отмечает житель Хайфы Роман Челюскин: «Работают продовольственные супермактеты, аптеки, небольшие магазинчики.

Людей на улицах стало гораздо больше. Детские площадки, где есть рядом бомбоубежища, полны детей, потому что уже невозможно находиться дома. Обучение в школах и в детских садах проходит через Zoom. Все очень надеются, что перемирие действительно будет действовать, но пока радости как таковой нет, потому что все очень сильно устали. Израильтяне возвращаются домой благодаря эвакуационным рейсам — тоже уникальная для Израиля история».

Иранские государственные СМИ на первых полосах разместили статьи с заголовками: «Наша быстрая реакция вынудила противника прекратить боевые действия». А в Тегеране на площади Революции собрались тысячи людей, чтобы отпраздновать «стратегическую победу». Участники акции несли флаги, портреты командиров КСИР и скандировали лозунги в поддержку армии. При этом еще в ночь на 24 июня, как делятся местные в соцсетях, многие уезжали из Тегерана. Набитые под завязку машины —вещами, детьми и домашними животными — можно было встретить почти у каждого придорожного кафе. Одни разбили палатки в нескольких км от города. Другие отправились на север. По официальным данным, только в провинцию Мазендеран с начала войны въехали 6 млн человек.

На этом фоне там быстро раскупали продукты, а подвозить новые не сразу успевали, рассказал Аббас, который живет в Ширазе на юге страны: «Из-за ограничений одному человеку в руки продавали только одну бутылку масла. Я легко купил и рис, и консервы, и воду. Вероятность того, что они снова нападут, очень велика. В основном все рады, что все закончилось, потому что для большинства людей это кошмар. В Тегеране друзья работали в метро. Метро было открыто 24 часа, чтобы люди могли использовать его как бомбоубежище. В Ширазе даже не включалась сигнализация, когда шли атаки. Иногда просто было слышно работу нашего ПВО».

В первый день эскалации в Иране всех отправили на удаленку, а скорее в вынужденный отпуск. Уже больше недели в стране доступен только «национальный интернет». Чтобы воспользоваться Telegram или подключиться к иностранным сайтам, нужно подключать VPN, рассказал иранский журналист Хаял Муаззин: «Интернет пока не восстановлен. Для госучреждений и для тележурналистов есть возможность для международного доступа в сеть. Госучреждения, парки, музеи, продуктовые магазины — все работает в штатном режиме.

Общество считает, что долгосрочного перемирия не будет, потому что мы видели, как не соблюдал прекращение огня в Газе. Поэтому народ требует бдительности со стороны армии».

Тем временем израильский генштаб заявил, что кампания против Ирана «не завершена» и впереди ее новая фаза. Но сейчас в приоритете сектор Газа.

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Екатерина Вихарева