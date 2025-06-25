Токари зарабатывают больше IT-специалистов в Челябинской области

Работодатели в Челябинской области предлагают топ-менеджерам и представителям рабочих специальностей зарплаты на 35-70% выше, чем программистам. Об этом сообщили аналитики рекрутинговой платформы hh.ru на основе исследования медианных зарплатных предложений за июнь 2025 года.

Медианная зарплата IT-специалистов в регионе составляет 117,2 тыс. руб., что вдвое превышает среднерыночный показатель (62,6 тыс. руб.). Коммерческие директора получают предложения в 200 тыс. руб., операционные директора — 197 тыс. руб. (+68%), а генеральные директора — 175 тыс. руб. (+49%). Среди рабочих профессий токари, фрезеровщики и шлифовщики лидируют с 158,4 тыс. руб., опережая монтажников (126 тыс. руб.) и машинистов (122,6 тыс. руб.).

В IT-сфере руководители групп разработки достигают уровня зарплат топ-менеджеров (200 тыс. руб.), но директора по информационным технологиям получают лишь 150 тыс. руб., уступая инженерам-станочникам. Эксперты связывают высокий спрос на рабочих с дефицитом кадров в промышленно ориентированном регионе и ростом машиностроительного сектора. Зарплатное превосходство управленцев отражает их критическую роль в финансовой устойчивости компаний, особенно в условиях экономической неопределенности, отмечают аналитики.

Татьяна Андреева