Жителей восьми улиц Волгодонска оставят без горячей воды

С 30 июня по 4 июля в Волгодонске будет ограничена подача горячей воды на восьми улицах города в связи с проведением планово-предупредительных работ. Об этом сообщила министр регионального ЖКХ Антонина Пшеничная в своем Telegram-канале.

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Отключение затронет жителей следующих адресов: Бульвар Великой Победы (дома 5, 5а, 7, 9, 12, 16-24, 26, 28, 30-40), ул. Главная (дом 78), пр. Строителей (дома 2, 2б, 2в, 2д, 7б), ул. Весенняя (дома 32, 34, 36, 40), пер. Западный (дома 1, 3, 9), ул. Степная (дома 137, 141, 143, 147, 149, 151, 155), ул. Пионерская (дома 140, 146, 148, 171, 171а, 181) и пер. Дзержинского (дома 1, 2137, 3).

Ремонтные работы проведет ООО «Волгодонские тепловые сети». Период отключения составит пять дней.

Валентина Любашенко