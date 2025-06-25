В Златоусте планируют реставрировать здание женской гимназии начала XX века

Государственный комитет по охране объектов культурного наследия Челябинской области рассматривает проект ремонтно-реставрационных работ памятника архитектуры «Здание женской гимназии» в Златоусте. Строению начала XX века планируется вернуть исторический облик, сообщается в telegram-канале госкомитет.

Трехэтажное кирпичное здание, расположенное на улице Петровская в Златоусте, было построено в два этапа: нижний корпус — в 1905 году, верхний — в 1908-м. Это пример административного здания в стиле эклектики с элементами классицизма и модерна. Сейчас здесь расположена детская школа искусств №1.

«Здание сохранило свою планировочную структуру и внешний облик, а также отдельные декоративные элементы интерьеров, что делает его ценным памятником истории и архитектуры»,—подчеркивают в госкомитете.

Проект ремонтно-реставрационных работ предусматривает восстановление фасадов и кирпичной кладки, ремонт стропильной конструкции крыши. Пластиковые окна заменят на деревянные, изготовленные по историческому образцу. Кроме того, планируется замена элементов водосточной системы с установкой декоративных воронок.