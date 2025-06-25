Инвестор намерен установить «Центр скорости» на нижегородском Гребном канале

Павильон «Центр скорости» планируют установить на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде. В июне 2025 года проект прошел госэкспертизу, объект числится в реестре экспертиз как «элемент благоустройства».

Заказчиком выступает АНО «Центр 800». В организации пояснили «Ъ-Приволжье», что «Центр скорости» создают для организации «общественной спортивно-досуговой деятельности в границах территории набережной Гребного канала». Там добавили, что создание будет вестись за внебюджетные средства. Остальные параметры объекта, включая объем инвестиций и сроки создания, не сообщают по договоренностям с инвестором.

Галина Шамберина