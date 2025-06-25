У госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова проводят обыски

Правоохранительные органы проводят обыски в доме государственного секретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова. Об этом сообщил ТАСС, со ссылкой на силовые структуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Кумторкалинского района Фото: Администрация Кумторкалинского района

Представители силовых ведомств региона подтвердили информацию о проведении следственных действий в жилище высокопоставленного чиновника.

Магомед-Султан Магомедов руководит аппаратом правительства Дагестана с ноября 2021 года. До назначения на эту должность он с 2013 года работал депутатом народного собрания республики.

Николай Аксенов