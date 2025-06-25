Общественный транспорт Краснодара не будут делать круглосуточным

В Краснодаре власти не рассматривают возможность запуска круглосуточного общественного транспорта. Как сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, подвижной состав продолжает работать в рамках утвержденных графиков, сформированных с учетом трудового законодательства и нормативов Министерства транспорта РФ по режиму труда водителей, передают «Краснодарские Известия»».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Действующее расписание, охватывающее временной интервал с 5:00 до полуночи, разрабатывается на основании анализа транспортных потребностей горожан, включая данные о графиках работы крупных предприятий, больниц, учебных заведений и торговых центров. В утренние и вечерние часы пик средний интервал движения составляет 10–12 минут. Однако после 19:30 пассажиропоток существенно снижается, что приводит к увеличению интервалов между рейсами.

Ночное движение, как уточняют в департаменте, обеспечивается ограниченным числом дежурных маршрутов — на линиях остаются два троллейбуса и четыре трамвая. При этом, по данным городских специалистов, после 22:00 загрузка транспорта минимальна, что делает продление работы маршрутов в ночное время экономически необоснованным.

На сегодняшний день по брутто-контрактам в Краснодаре обслуживаются 17 маршрутов, на которых работают 74 современных автобуса, оснащенных системами кондиционирования, видеонаблюдения и электронной оплаты. Для расширения системы муниципальных контрактов городу требуется порядка 15 млрд руб. ежегодно. Возможность частичного софинансирования этих расходов из краевого бюджета находится в стадии проработки.

Вячеслав Рыжков