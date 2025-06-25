Производство молока в Удмуртии выросло на 4,7% в январе-мае

472,7 тыс. т молока произвели в хозяйствах всех категорий Удмуртии в январе-мае 2025 года, что на 4,7% больше, чем за аналогичный период 2024-го, сообщили в Удмуртстате. В расчете на одного жителя — порядка 341 л. Производство яиц, напротив, сократилось за год на 4,1% — до 423,5 млн штук за пять месяцев 2025 года. Скота и птицы в живом весе стало меньше на 1,1% — всего 64,6 тыс. т.

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В хозяйствах всех категорий республики насчитывалось 342,8 тыс. голов крупного рогатого скота и 7,8 млн птиц — прирост за год 0,3 и 5,8% соответственно. Овец и коз за 12 месяцев стало меньше на 10,7% — 45,7 тыс. голов. Количество свиней в хозяйствах сократилось на 3,7% — до 236,1 тыс. голов.

Напомним, в 1-м квартале 2025 года из Удмуртии в другие регионы России вывезли почти 32,3 тыс. т молока. За год этот объем почти не изменился. Вывоз сливочного и топленого масла, а также масляных паст за 12 месяцев сократился на 16,6% — до 2,5 тыс. т в январе-марте.