Вывоз сливочного масла из Удмуртии в другие регионы РФ снизился на 16,6% за год

Почти 32,3 тыс. т молока вывезли из Удмуртии в другие регионы РФ в 1-м квартале 2025 года, что соответствует аналогичному периоду 2024-го, следует из данных Удмуртстата. Объем ввоза молока в республику за год почти не изменился и составил 1,3 тыс. т.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Вывоз сливочного и топленого масла, а также масляных паст из Удмуртии в другие регионы РФ за год сократился на 16,6% — до 2,5 тыс. т в 1-м квартале. Ввоз в республику этих продуктов, напротив, увеличился с 44 до 148 т.

Вывоз кисломолочных продуктов, за исключением сметаны, снизился за год с 3,5 до 3,1 тыс. т. Ввоз «кисломолочки» из других регионов в Удмуртию почти не изменился и составил 876 т.

В другие субъекты страны республика отправила в 1-м квартале 7,2 тыс. т сыров, что на 9% больше, чем годом ранее. Ввоз этого продукта увеличился за год незначительно — со 121 до 175 т.

В январе-марте в Удмуртию ввезли почти 3 тыс. т колбасных изделий и 3 тыс. т мяса и птицы, за исключением субпродуктов. За год показатели не изменились. Вывоз мясной продукции соответствует ее ввозу: республика отправила в другие регионы РФ 3 тыс. т мяса и птицы в 1-м квартале. Вывоз колбасных изделий сохраняется на незначительном уровне: 37 и 67 т соответственно.