Малогабаритные квартиры на «вторичке» в Ижевске подорожали на 20% за год

Средняя цена малогабаритной квартиры на вторичном рынке недвижимости Ижевска увеличилась за год на 20%, подсчитали аналитики федерального портала «Мир квартир». Стоимость такого жилья площадью до 32 кв. м в городе в июне 2025 года составила 2,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Средняя цена на «малогабаритку» выросла в 59-ти городах России. Ижевск оказался на 2-м месте по приросту с показателем 19,3% за год. На 1-м месте по динамике расположился Курск — 35,2%. За год 1 кв. м в таком жилье подорожал в 61-м городе. Ижевск также оказался на 2-м месте по росту цен за «квадрат» — 19,4%, до 105,6 тыс. руб. Столица Удмуртии лишь немного перегнала Череповец.

«Если сравнить “малогабаритки” с обычными квартирами, то они подросли в цене несколько больше. Рост “квадрата” на “вторичке” (в целом.— “Ъ-Удмуртия”) за год составил 5,1%. Это закономерно, потому что небольшие квартиры из-за их умеренной стоимости всегда пользуются высоким спросом»,— сказал генеральный директор портала Павел Луценко.

Напомним, 1 кв. м на вторичном рынке недвижимости Ижевска в целом подорожал вдвое за пять лет. Средняя цена выросла с весны 2020 года с 54 до 101,7 тыс. руб. Прирост составил 88% за пять лет. Это на 12 п.п. меньше, чем в среднем за указанный период среди городов России с населением от 500 тыс. до 1 млн человек. Рост цен на «вторичке» в городах с высокой долей промышленности в структуре экономики эксперты портала объясняли увеличением доходов населения, а вместе с ним — и спроса на рынке жилья.