Гедеон Гузина перейдет из «Черноморца» в «Оренбург»

Форвард новороссийского «Черноморца» заключит двухлетний контракт с «Оренбургом», стороны достигли договоренности. Об этом сообщает Metaratings.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Черноморец» Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

В «Черноморец» Гедеон Гузина перешел зимой из словенского клуба «Радомлье». В 13 играх боснийский форвард успел забить семь голов и отдать одну голевую передачу.

Спортивный директор «Оренбурга» Исмаил Ибрагимов ранее уже сотрудничал с 31-летним бомбардиром: в сезоне 22/23 они работали в «Балтике», в том сезоне Гедеон Гузина стал лучшим бомбардиром ФНЛ (14 голов).

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что «Черноморец» возглавит экс-тренер «Кубани» Сергей Первушин.

По итогам сезона в Первой лиге «Черноморец» занял третью строчку в таблице и попал в стыковые матчи за право выхода в Российскую Премьер-Лигу. Однако клуб не получил лицензию «РФС 1» из-за несоответствия стадиона «Центральный» требованиям Премьер-лиги и не смог побороться за путевку в РПЛ.