Мошенники начали устраивать россиян на фальшивую работу

Мошенники разработали новую схему: под видом работодателей они «нанимают» людей на работу, выстраивают видимость трудоустройства, а затем под предлогом помощи просят о перечислении денежных сумм. Об этом «Ъ» рассказали в ВТБ.

Жертвами становятся пользователи сайтов по поиску работы, где злоумышленники публикуют привлекательные вакансии помощника или ассистента директора.

Откликнувшихся кандидатов быстро «одобряют», а затем погружают в имитацию рабочего процесса. Жертвы на протяжении нескольких дней выполняют простые задания, которые получают через мессенджеры. Когда отношения «начальник—подчиненный» уже сформированы, «сотруднику» поступает просьба о помощи.

«Когда новый "руководитель" просит помочь с лекарствами для больной матери... многие воспринимают это как доверительный знак и возможность проявить себя»,— объяснил вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин. После получения средств мошенники исчезают и блокируют все контакты.

Специалисты ВТБ рекомендуют проверять контакты компаний, прежде чем соглашаться на работу. Эксперты подчеркивают, что настоящий работодатель никогда не станет просить о переводе денег. Еще один совет банка — не ограничиваться перепиской в мессенджерах.