В Ставрополе задержан подозреваемый в нападении на пенсионера

Полиция Ставрополя задержала злоумышленника, который напал на пожилого мужчину возле Центрального автовокзала. Сейчас правоохранители пытаются установить личность пострадавшего, сообщает пресс-служба МВД края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД РФ по Ставропольскому краю Фото: МВД РФ по Ставропольскому краю

24 июня на улице Мира прохожий толкнул пенсионера, который потерял равновесие и упал на землю. Инцидент попал на видео, которое публикуют в соцсетях.

«Возмущен ситуацией на улице Мира в Ставрополе. Парень в ответ на замечание напал на пожилого мужчину, тот упал. К сожалению, тогда никто не вмешался в конфликт»,— прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале губернатор края Владимир Владимиров.

Сотрудники Управления МВД по Ставрополю выяснили личность нарушителя и привезли его в отделение для разбирательства.

Свидетелей происшествия и людей, обладающих информацией о случившемся, просят связаться с правоохранителями по телефонам (8652) 30-51-95 или 02 (102 с мобильного).

Николай Аксенов