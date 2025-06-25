Петербургские вузы попали в рейтинг учебных заведений с высокими зарплатами

Два вуза Санкт-Петербурга попали в рейтинг учебных заведений России с самыми высокими зарплатами выпускников в сфере экономики и финансов. Список университетов составили в SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

От Северной столицы в рейтинг зарплат 2019–2024 годов включили Санкт-Петербургский государственный университет (170 тыс. рублей) и Санкт-Петербургский государственный экономический университет (140 тыс. рублей). У них четвертое и седьмое места соответственно.

Лидером стал Московский государственный институт международных отношений МИД РФ. Его выпускники направления экономики и финансов после обучения получали в среднем 200 тыс. рублей.

Далее идут Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (190 тыс. рублей) и Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (190 тыс. рублей). Замыкает тройку лидеров Финансовый университет при Правительстве РФ (180 тыс. рублей).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Октябрьская железная дорога и СПбГЭУ подписали соглашение о сотрудничестве.

Татьяна Титаева