Октябрьская железная дорога и СПбГЭУ подписали соглашение о сотрудничестве

Октябрьская железная дорога (ОЖД) и Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ) подписали соглашение о сотрудничестве в области развития учебной, научно-исследовательской и инновационной деятельности. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Как отметил начальник ОЖД Виктор Голомолзин, соглашение предполагает стратегический союз, который объединит академические знания с реальными производственными задачами. Господин Голомолзин подчеркнул, что для РЖД взаимодействие с вузами является основой кадровой политики.

«Мы должны опираться на собственные силы, создавать систему подготовки кадров нового поколения»,— сказал начальник ОЖД.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что стоимость обучения в некоторых вузах Петербурга за год выросла на 15%.

Подробнее об этом читайте в материале «Вузы поднимают планку».

Дарья Астанина