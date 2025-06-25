Аэропорт Саратова в очередной раз закрыли для обеспечения безопасности

В саратовском аэропорту «Гагарин» в утренние часы сегодня, 25 июня, вновь начали действовать ограничения. Об этом сообщает Росавиация.

Отмечается, что в воздушной гавани введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Такие меры нацелены на обеспечение безопасности полетов.

Напомним, накануне ближе к ночи губернатор Роман Бусаргин сообщил о воздушной тревоге в Саратове. От Минобороны РФ поступила информация об угрозе БПЛА.

Павел Фролов