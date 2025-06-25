Свердловская область вошла в число лидеров по качеству работы органов контроля

В тройку лидеров по качеству исполнения контрольных функций среди регионов России вошла Свердловская область, сообщили в областном департаменте информационной политики. Регион поднялся на четыре позиции относительно показателей 2024 года в рейтинге Минэкономразвития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

При составлении рейтинга оценивается внедрение современных методов контроля на региональном и муниципальном уровнях. При этом Свердловская область заняла лидирующие позиции в рейтинге по нескольким показателям: проведение профилактических визитов, контрольных мероприятий по индикаторам риска и цифровизация.

Как отметил первый заместитель губернатора Алексей Шмыков, у бизнеса вырос интерес к модулю «досудебное обжалование». Он также подчеркнул, что только совместная работа министерств и контролирующих органов сможет улучшить деловой климат в регионе и снизить административную нагрузку на предпринимателей. «Каждый показатель рейтинга должен быть проанализирован для дальнейшей работы по созданию комфортных условий работы бизнеса. Это касается качества регуляторной среды, эффективной работы инспекторов и активности бизнес-объединений, а также системного внедрения сервисов обратной связи с предпринимателями»,— добавил министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков.

Ранее Свердловская область вошла в топ-10 национального рейтинга инвестиционной привлекательности, который составляет Агентство стратегических инициатив (АСИ). Регион поднялся на одну позицию и занял 10 место.

Ирина Пичурина