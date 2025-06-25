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Коммерсантъ FM
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Командирам частей разрешили отправлять участников СВО на гауптвахту без суда

Президент России Владимир Путин подписал указ, меняющий порядок назначения дисциплинарных арестов для военнослужащих, принимающих участие в СВО. Теперь наказание могут назначать командиры воинских частей, начальник органов военной полиции или начальник гарнизона.

Ранее дисциплинарный арест назначался только по решению гарнизонного военного суда. Президентский указ аналогичным образом поменял и порядок снятия санкции.

Документ обновил редакцию статьи устава, перечисляющей основания для снятия взыскания. Арест снимается с военнослужащего при условии, что он не совершил нового дисциплинарного проступка. Причем с солдат и матросов — не ранее чем через три месяца, с сержантов и старшин — не ранее чем через полгода, с прапорщиков и мичманов — не ранее чем через год.

Основания для ареста предусмотрены федеральным законом от 8 августа 2024 года (№231-ФЗ).

Степан Мельчаков

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