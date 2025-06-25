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обновлено 21:37

В Перми пенсионеру удалось вернуть 630 тыс. рублей, похищенных мошенниками

Прокуратура Мотовилихинского района в судебном порядке защитила права пожилого жителя Перми, пострадавшего от действий дистанционных мошенников. Как сообщает пресс-служба ведомства, после телефонного разговора пенсионер перевел на озвученные счета 630 тыс. руб.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, было установлено, что держателями карт, на которые пенсионер перевел деньги, являются жители Волгоградской области и Магнитогорска.

Прокурор обратился в суды с исковыми заявлениями о взыскании с владельцев счетов сумм неосновательного обогащения. Требования прокуратуры были удовлетворены. «В настоящее время похищенные средства в сумме 630 тыс. руб. пенсионеру возвращены»,— подчеркнули в пресс-службе.

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