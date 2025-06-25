Полиция задержала подозреваемых в поджоге магазина в Бредах

Сотрудники полиции Брединского района задержали двух местных жителей, подозреваемых в поджоге магазина. Размер ущерба, по предварительной оценке, превысил 10 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В ночь на 24 июня произошел пожар в продуктовом магазине в селе Бреды. После ликвидации возгорания было установлено, что пожар начался внутри торгового помещения. Полицейские обнаружили следы проникновения: неизвестные забрались внутрь через окно, а затем открыли дверь изнутри. В результате комплекса мер по установлению обстоятельства происшествия сотрудники районного ОМВД вышли на двух ранее судимых за кражи и грабежи местных жителей 42 лет и 31 года.

Полицейские доставили подозреваемых в отдел и установили, что брединцы проникли в магазин, вынесли продукты питания, алкоголь и около 20 тыс. руб., а затем для сокрытия следов преступления совершили поджог. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 (кража) и ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) УК РФ. Часть похищенного товара и денег изъято и возвращено собственнику. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.