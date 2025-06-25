Звездный час алтайских ИT-талантов. «Группа Астра» наградила лучших выпускников-краснодипломников АПЭК

«Группа Астра» поздравила выдающихся выпускников ИT-специальностей Алтайского промышленно-экономического колледжа: трое отличников получили наборы с профессиональной техникой и литературой за успехи в освоении российских ИT-решений. Мероприятие стало частью системной работы компании по подготовке кадров для успешной реализации импортозамещения в сфере информационной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Талантливые выпускники получили в награду профнаборы от «Группы Астра»

Фото: Софья Комарова Талантливые выпускники получили в награду профнаборы от «Группы Астра»

Фото: Софья Комарова

Не для галочки

Тишина в коридорах Алтайского промышленно-экономического колледжа (АПЭК) в эти дни особая: идет пора экзаменов и защит. Но в одной из аудиторий 19 июня вместо обычного напряжения преобладала атмосфера торжественного признания.

Трое студентов выпускного курса принимали поздравления и подарки от лидирующего вендора российского инфраструктурного ПО — «Группы Астра»*. Повод более чем весомый: блестящее окончание колледжа с красным дипломом по специальности «сетевое и системное администрирование» и выдающиеся результаты на демонстрационном экзамене.

Руководитель региональных продаж «Группы Астра» в Сибирском федеральном округе Алексей Наливайко вручал награды неформально. Каждый комплект — практичный рюкзак, внутрь которого бережно уложены не просто сувениры, а инструменты для профессионального роста: солидная книга по основам отечественных операционных систем (ОС) и портативные накопители.

Алексей напомнил, что информационная безопасность и образование — в числе стратегических приоритетов «Астры»:

— Важно не просто выпускать отечественные программные продукты высокого качества, но и научить ими пользоваться, вырастить специалистов, которые будут их развивать и внедрять. Именно поэтому партнерство с АПЭК для нас так важно — оно объединяет наши ключевые приоритеты: образование, информационную безопасность и импортозамещение. Сегодняшнее событие — наглядный пример такой синергии. Мы сотрудничаем с колледжем уже несколько лет и сегодня договорились о переоснащении компьютерных классов операционной системой последнего поколения — Astra Linux 1.8. При необходимости будем предоставлять и другие наши продукты для практической подготовки студентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Профессиональный набор от «Группы Астра»

Фото: Софья Комарова Профессиональный набор от «Группы Астра»

Фото: Софья Комарова

Кадровый голод и окно возможностей

Острую потребность в таких молодых специалистах, как награжденные выпускники, подтвердил Владислав Янголов, начальник отдела импортозамещения оператора электронного правительства Алтайского края. Он поздравил ребят и предложил им конкретные вакансии.

— В органах власти региона — от правительства края до муниципального уровня — отечественные операционные системы уже заместили импортные более чем на 62%, и этот процесс продолжается, — отметил Владислав Янголов. — И здесь же у нас наблюдается нехватка квалифицированных ИT-кадров. Решаем эту проблему по-разному: кого-то переучиваем, кого-то привлекаем через образовательные программы. Ежегодная подготовка специалистов для работы с отечественным ПО уже стала системной. В этом году, например, организовали трехдневный онлайн-курс, чтобы познакомить сотрудников органов власти, подведомственных организаций и районных учреждений с современными решениями, заинтересовать в их использовании.

Однако переход на российский софт требует не только подготовки кадров, но и надежных технологических платформ, способных полностью закрыть потребности заказчика. Ключевую роль в этом процессе играют компании-разработчики, предлагая конкурентоспособные продукты. Один из таких вендоров — лидер российского рынка инфраструктурного ПО «Группа Астра». В его портфеле уже свыше 35 основных продуктов и сервисов, способных заместить зарубежные: операционная система Astra Linux, служба каталога ALD Pro, платформа виртуализации Termidesk, система резервного копирования RuBackup, решение для организации корпоративных мобильных рабочих мест WorksPad, платформа для работы с исходным кодом GitFlic и многие другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Профессиональный набор от «Группы Астра»

Фото: Софья Комарова Профессиональный набор от «Группы Астра»

Фото: Софья Комарова

Колледж как точка синергии

Иван Эмм, заместитель директора АПЭК по информационным и коммуникационным технологиям, рассказал о важности сложившегося тандема «образование — работодатель».

— Сотрудничество с такой ИТ-компанией, как «Группа Астра», и с госструктурами — это необходимость сегодняшнего дня, — отметил он. — Теория уходит на второй план, нужна практика на реальном оборудовании и ПО. Не всегда учебное заведение может самостоятельно обеспечить полный цикл актуальных практических навыков. Поэтому действительно важно, чтобы работодатели как можно больше студентов приглашали на практику. «Группа Астра», помимо этого, предоставляет нам лицензии на свои продукты на льготных условиях и техническую поддержку.

Иван Эмм с гордостью подчеркнул рост уровня студентов: в этом году результаты демоэкзамена значительно выше, много высоких баллов.

Напомним, что в апреле в колледже прошел «Урок цифры» по операционным системам, который специалисты «Группы Астра» при поддержке Минцифры и оператора электронного правительства Алтайского края провели для студентов 1-2 курсов, обучающихся по специальностям «информационная безопасность» и «сетевое системное администрирование». Это был не разовый визит, а часть системной работы компании с АПЭК. Ребята узнали не только об Astra Linux — самой защищенной отечественной ОС, но и обо всей продуктовой экосистеме вендора.

По данным независимых исследований, доля «Группы Астры» на рынке российских операционных систем уже превышает 76%.

Чемпионы, создатели Telegram-канала и будущие айтишники

Истории выдающихся выпускников АПЭК — яркая иллюстрация того, как талант, инициатива и поддержка среды дают результат. Ребята сходятся во мнении: системное администрирование востребовано как никогда, хотя молодежь в основном выбирает программирование.

— Почему сисадмин? Честно, не было желания заниматься только написанием кода, как программисты. Хотелось и с «железом» работать, и помогать пользователям решать их повседневные рабочие задачи, организовывать работу сетей и систем, — поделился Владислав Наумов, один из награжденных выпускников. — Готовились к демоэкзамену серьезно. Программное обеспечение, которое предлагалось изначально, показалось нам неудобным в использовании. В итоге выбрали Astra Linux — дистрибутив отлично подошел. И тут началось самое интересное: мы сформировали в облаке подробный документ с решениями всех заданий, потом подумали: «Почему бы не помочь другим?» — и создали Telegram-канал, выложив туда наши наработки.

Этот канал стал настоящим феноменом. Ссылку распространили знакомые, и в него стали вступать студенты и преподаватели даже из других регионов России. Они не только использовали материалы, но и давали подсказки, помогали корректировать решения.

— Были случаи, когда ребята из регионов сдавали демоэкзамен раньше нас и писали слова благодарности, говорили, что наш канал им помог, — с теплотой вспоминает выпускник. — Был особенно трогательный момент: к нам обратился преподаватель из Донецка. У них была острая нехватка специалистов, и наши материалы им помогли в подготовке студентов в тяжелых условиях.

Выпускница Валерия Нагорнова призналась, что начала профессиональный путь в алтайской IT-компании еще до окончания колледжа. В сообществе она уже успела себя зарекомендовать: в прошлом году вместе с Владиславом заняла призовое место в чемпионате «Профессионалы», где ближе познакомилась с представителями «Группы Астра» и ее ПО.

Вендор всегда ждет ИТ-таланты. Комментируя взрывной рост компании (с 250 сотрудников в 2021-м до более 2 800 сегодня), Алексей Наливайко напомнил, что это создает огромные возможности для карьерного роста молодых специалистов внутри Группы. Программы стажировок, стипендии для талантливых студентов (в НГТУ, например, их получают семь человек) — все это части той парадигмы, которую компания активно развивает.

— Мы с большим уважением относимся к принципам академика Михаила Алексеевича Лаврентьева, основателя Новосибирского Академгородка, — добавляет Алексей Наливайко. — Его концепция непрерывного образования «школа — вуз — профессиональная деятельность» для нас не просто теория, а руководство к действию. Именно поэтому мы выстроили целую систему образовательных программ: «Астра-школа», «Астра-колледж» и «Астра-университет» — и делаем все возможное для ее развития.

* Согласно аналитическому отчету о российском рынке инфраструктурного ПО, подготовленному стратегическим консультантом Strategy Partners в 2025 году.

ООО «РусБитех-Астра»