Над Краснодарским краем и Крымом сбили БПЛА

Над территорией Краснодарского края и Республики Крым, а также над акваторией Черного моря уничтожили суммарно восемь украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин Фото: Василий Дерюгин

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа уничтожили в течение прошедшей ночи с 22:45 до 05:40. Над Краснодарским краем сбили два БПЛА, над Крымом — четыре, два — над Черным морем.

Еще семь уничтожили над Ростовской областью, два — над Курской и один над Брянской.

Алина Зорина