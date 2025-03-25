Путин наградил жителей Тюменской области за вклад в культуру и трудовые успехи

Президент России Владимир Путин наградил жителей Тюменской области за вклад в развитие культуры и многолетнюю добросовестную работу, следует из указа президента.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Медалью «За труды в культуре и искусстве» награжден Валерий Арцер, заслуженный работник культуры Российской Федерации и главный балетмейстер государственного ансамбля народного танца «Зори Тюмени» Тюменской филармонии.

Кроме того, президент наградил почетной грамотой ведущего инженера ООО «Отделочник – 20» Юрия Борисова из Тюменской области.

Полина Щуцкая