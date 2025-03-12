Инженерно-строительные предприятия в Петербурге получат дополнительные меры поддержки

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 12 марта приняли в первом чтении законопроект о расширении мер поддержки для промышленности. Речь идет о налоговых, финансовых и информационных льготах для инженерно-строительных предприятий.

Правки предложили внести в городской закон «О промышленной политике в Санкт-Петербурге». В 10 статье заменят слова «инновационной и инвестиционной деятельности в сфере промышленности в Санкт-Петербурге» на «инновационной, инженерно-строительной и инвестиционной деятельности в сфере промышленности в Санкт-Петербурге». Такое изменение позволит активизировать дополнительные инвестиционные процессы в городе.

Депутат Дмитрий Панов, который является одним из авторов проекта закона, добавил, что сейчас предприятия получают льготные ипотеки только по линии Фонда развития промышленности и только на создание новых предприятий. Он предложил распространить механизм промышленной ипотеки на реконструкцию и строительство производственных объектов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что объем инвестиций в обрабатывающие производства Петербурга за год вырос на 20%.

Кирилл Бевзюк