Четырех новосибирцев осудят за организацию нарколаборатории

Новосибирский райсуд рассмотрит уголовное дело в отношении четырех местных жителей, обвиняемых в создании нарколаборатории (ч. 2 ст. 231 УК РФ) и с быте запрещенных веществ (ч.4 ст. 228.1 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По версии следствия, фигуранты дела с ноября 2023-го по февраль 2024 года совершили 23 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Дилеры выращивали растения, содержащие наркотические средства.

Полученные наркотики они фасовали на мелкие партии и сбывали на территории региона через интернет. В ходе обысков правоохранители изъяли более 14 кг запрещенных веществ и более 1,3 тыс. растений, содержащих наркотические средства.

Александра Стрелкова