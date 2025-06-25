NBC: Израиль столкнулся с дефицитом вооружений на фоне переговоров о перемирии

Армия Израиля испытывает нехватку критически важных видов вооружений, сообщает NBC News со ссылкой на трех американских чиновников. По данным двух из них, прежде всего дефицит касается боеприпасов.

Ситуация возникла на фоне попыток президента США Дональда Трампа добиться прочного перемирия между Израилем и Ираном после 12 дней взаимных ударов. Источники телеканала отмечают растущую напряженность между господином Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Представитель Пентагона отказался прокомментировать NBC News данные о нехватке вооружений у союзника. Вместе с тем 24 июня и. о. главы ВМС США Джеймс Килби заявил в Сенате, что флот пока обеспечен ракетами для защиты Израиля, но предупредил, что они расходуются «с тревожной скоростью».

Президент США объявил о введении режима прекращения огня между Израилем и Ираном с 24 июня. Но перемирие подверглось проверке на прочность в первые же часы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп — укротитель львов».