Великобритания закупит 12 истребителей F-35A, способных нести ядерное оружие

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о покупке 12 истребителей F-35A, способных доставлять тактическое ядерное оружие. Как сообщает The Guardian, это станет крупнейшим изменением ядерной доктрины страны с конца холодной войны и вернет американские бомбы на британские базы после 16-летнего отсутствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Истребитель F-35A

Фото: Benoit Tessier / Reuters Истребитель F-35A

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Самолеты, которые разместят на базе RAF Marham в Норфолке, смогут нести как обычные боеприпасы, так и американские авиабомбы B61-12. Последние имеют регулируемую мощность — от 0,3 до 50 килотонн. «В эпоху радикальной неопределенности мы больше не можем воспринимать мир как данность»,— заявил премьер-министр, подчеркнув усиление обороноспособности и поддержку оборонной промышленности.

Приобретение истребителей вернет ВВС Великобритании возможность применять ядерное оружие с воздуха — впервые с 1998 года. Нынешняя система сдерживания основана только на субмаринах с ракетами Trident, испытательные пуски которых в 2016 и 2024 годах закончились неудачами. Приобретенные F-35A войдут в программу НАТО по самолетам двойного предназначения (DCA), где ядерное оружие остается под контролем США.

В начале июня власти Великобритании объявили о крупнейших со времен холодной войны инвестициях в оборону страны, включая ее ядерный арсенал. Только на производство боеприпасов британское правительство в ближайшие годы потратит более $20 млрд.

Подробнее — в материале «Ъ» «У Лондона обострился оборонный комплекс».