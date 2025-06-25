Сийярто: итоговый документ саммита НАТО не направлен на конфронтацию с Россией

Итоговый документ саммита НАТО в Гааге не будет направлен на конфронтацию с Россией. Об этом сообщил глава МИДа Венгрии Петер Сийярто, сопровождающий премьер-министра Виктора Орбана на совещании в Нидерландах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Я считаю однозначно позитивным тот факт, что он (итоговый документ — “Ъ”)полностью противоположен итоговому документу прошлогоднего саммита в Вашингтоне»,— сказал господин Сийярто на встрече журналистами (цитата по ТАСС).

По его словам, итоговый документ саммита не ведет к еще большему обострению напряженности в отношениях между НАТО и Россией.

Подробнее о повестке саммита — в материале «Ъ» «В НАТО не спешат раскошеливаться».