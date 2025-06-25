Трамп опубликовал сообщение Рютте, заявившего, что Европа «заплатит большую цену»

Президент США Дональд Трамп опубликовал личное сообщение, которое, как указано, ему прислал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте через мессенджер, интерфейс, которого напоминает Signal. Господин Трамп опубликовал сообщение в соцсети Truth Social.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Фото: Toby Melville / Reuters Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Фото: Toby Melville / Reuters

«Это было нелегко, но мы добились того, что все они подписались под 5% (ВВП на расходы на оборону)!» — сказано в сообщении.

«Дональд, ты привел нас к очень, очень важному моменту для Америки, Европы и всего мира. …Европа заплатит большую цену, как и должна, и это будет твоя победа»,— написал господин Рютте.

На пресс-конференции перед саммитом НАТО 24-25 июня господин Рютте заявил, что руководители стран альянса утвердят план военных инвестиций в размере 5% ВВП. Из них 3,5% будут направлены на военные нужды, а 1,5% — на экономические и инфраструктурные проекты.

Подробнее о повестке саммита — в материале «Ъ» «В НАТО не спешат раскошеливаться».