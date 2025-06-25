Метро Санкт-Петербурга будет работать круглосуточно с 28 на 29 июня

Метро Санкт-Петербурга и наземный общественный транспорт будут работать круглосуточно с 28 на 29 июня в связи с проведением праздника выпускников «Алые паруса». Об этом сообщили в Telegram-канале Комитета по транспорту города.

Девять маршрутов наземного транспорта будут работать с интервалом в 30 минут: шесть автобусных (№2, 4, 74, 193, 239, 271), два троллейбусных (№23, 46) и один трамвайный (№55). Также на период с 24 июня по 7 июля в центре города ввели временные ограничения движения транспорта.

Праздник выпускников пройдет вечером 28 июня. В этот день в городе будет запрещена продажа алкоголя. Ранее организаторы объявили артистов, которые выступят на сцене «Алых парусов», среди которых Надежда Кадышева и The Hatters.