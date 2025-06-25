В трех районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников над Ростовской областью. Летательные аппараты сбили в Таганроге, Азове и Родионово-Несветайском районе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Падение дронов привело к повреждениям на земле. В Таганроге из-за падения беспилотника на стадионе «Форте Арена» загорелась кровля здания на площади 30 кв. м., разрушена одна из стен. В Азове обломки дрона повредили крышу зернового склада в порту, рядом воспламенился камыш на территории до 5 кв. м.

Уточняется, что пострадавших среди людей нет. На места происшествий прибыли сотрудники дежурных служб, пожары оперативно потушили. Данные о последствиях на земле продолжают уточнять.

Константин Соловьев