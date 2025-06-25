Над Крымом вечером 24 июня перехватили БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один украинский БПЛА самолетного типа над территорией Крыма в ночь на 25 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Всего в период с 21:15 до 22:40 мск были перехвачены 22 беспилотника. Из них 12 дронов — ликвидировали над Белгородской областью, 4 — над Татарстаном. Еще два дрона сбили над Ульяновской областью, по одному — над Саратовской, Брянской, Белгородской областями.

О пострадавших или разрушениях не сообщается.

Ранее «Ъ-Кубань сообщал, что на территории Краснодарского края вечером 24 июня была объявлена беспилотная опасность. Оповещения о потенциальной угрозе разослала система РСЧС.

Анна Гречко