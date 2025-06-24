На Кубани вечером 24 июня объявлена беспилотная опасность
На территории Краснодарского края вечером 24 июня была объявлена беспилотная опасность. Оповещения о потенциальной угрозе разослала система РСЧС.
Жителям рекомендовано соблюдать меры предосторожности. В случае атаки находящимся в зданиях следует отойти от окон и укрыться в помещениях без остекления — коридорах или кладовых. Гражданам на улице настоятельно рекомендуют зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход.
Пассажирам транспортных средств советуют покинуть автомобили и найти убежище в защищенных помещениях или использовать складки местности для укрытия.
При обнаружении упавшего беспилотника жители должны обратиться в службу экстренного реагирования по номеру 112.
Ранее в ЕДДС Краснодара пояснили, что подобные оповещения рассылаются в случаях, когда вблизи границ региона фиксируются беспилотные летательные аппараты или другие потенциальные источники угрозы. В ведомстве также отметили, что такие сигналы не свидетельствуют о прямой атаке.